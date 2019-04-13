韓國瑜缺席科技宴去做這事 網友批：花329萬公帑出國玩

2019-04-13 22:58

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜近日率團訪美，因故缺席美西時間12日的玉山科技協會晚宴，副市長葉匡時透露，韓國瑜因體力問題臨時缺席，但媒體報導，韓國瑜是和老朋友相約吃飯，才未出席科技協會晚宴。網友對此批評，韓國瑜根本是花329萬公帑去美國玩的吧。

葉匡時代替韓國瑜出席玉山科技協會晚宴時表示，「市長本來要來，但他昨天在波士頓整天行程，然後晚上體力就其實有點累了。」向賓客說明韓國瑜因體力問題無法出席，還因此代為向與會人士致歉。

但據《三立新聞網》報導，韓國瑜說，他抵達洛杉磯後，大約在飯店休息一個多小時，待體力恢復後，就去外面跟一些小時候一起長大的朋友相約吃飯，強調玉山科技協會晚宴由葉匡時代為出席「沒問題」。

對此，臉書「打馬悍將粉絲團」酸說，「有夠誇張，科技宴不去，跑去跟朋友吃飯聊天，韓國瑜這次根本是花329萬公帑，去美國玩的、「韓國瑜訪美，不出席科技宴，身體不舒服不出席，結果被記者抓到，跑去跟朋友吃飯聊天」。

網友也紛紛留言酸說，「能撈就撈、能混就混的極致表現」、「花公帑 行私自行為 大家要譴責」、「怎麼辦我好想當高雄市長喔，可以花公帑跑私人行程，可以老是翹班，可以明明請假卻寫公出單，好好喔，覺得羨慕。」、「遲到耍大牌、體力不佳缺席 是另有安排？」、「根本就是全部都私人行程 然後高雄市民當潘子付錢嗎！ 329萬欸！讓他去見老友的耶！」。

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