光榮不見了？網友發問：高雄的「城市丟臉感」怎那麼重

2019-04-14 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任以後，替高雄市爭取到不少農產訂單，不過也引起許多紛爭，讓高雄成為全台關注焦點。有鄉民對此在PTT以「高雄的『城市丟臉感』怎麼那麼重」為標題發文，回想之前高雄舉辦世大運的時候，市民的「城市光榮感」很高，可是今年以來高雄給人一種愚蠢、笑柄的意象。而該文章也被許多認同的鄉民推爆。

一名鄉民13日下午在PTT發文，他表示，幾年前高雄的形象還蠻潮的，駁二、高雄總圖、愛河和港區形象蠻年輕朝氣的；高雄舉辦世大運的時候也讓市民「城市光榮感很高」。

接著他話鋒一轉表示，今年來高雄市形象急轉直下，感覺整個很「加齡臭」，「整個城市非常專注在第一級產業（農業），對創新科技未來相關的發展不屑一顧」；他也表示，現在高雄市「給人一種愚蠢、笑柄、自業自得的意象」，讓高雄人現在的城市丟臉感很重，真的沒有文化層次。

對此，網友也紛紛留言表示「外地人看最準 現在想到高雄就想到一個大笑話」、「我覺得很棒啊，每天都看喜劇，感謝高雄」、「害得其他人也被拖下水跟著被當智障看」、「現在想到高雄只會想到充滿老人代言和一堆笑話」。

看該篇PTT貼文請點「高雄的『城市丟臉感』怎麼那麼重？」

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