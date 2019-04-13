提案修法明定身分證載國名國旗 藍委：中華民國是台灣保命符

2019-04-13 20:20

〔記者陳昀／台北報導〕內政部預計明年換發新版晶片身分證，但對於是否保留國旗並未定論，上月開記者會發布後引起國民黨立委反彈，國民黨立委賴士葆等人最近也出招，提出「戶籍法第51條條文修正草案」，他說，中華民國是台灣的保命符，身分證上也應該保留國名、國旗，表彰國籍與身分認同，盼趕在明年換發身分證前完成修法。

提出這項修法的主要提案人賴士葆說，雖然內政部對於是否保留國旗沒有定調，但國發會主委陳美伶先前已明言不會保留國旗，簡直是天大的玩笑，是道道地地走向實質的台獨，毀滅中華民國。

賴士葆說，近來蔡英文總統、有意角逐2020的前行政院長賴清德都說要捍衛中華民國，既然大家都這麼想要捍衛中華民國，更應該保留身分證上的身分認同，更何況中華民國就是台灣的保命符，必須手下來，會盡量拚在今年完成修法。

賴士葆指出，身分證不僅用來辨識身分，也是在表彰中華民國國民身分，不應率爾操觚藉故省略，因此他主張修訂戶籍法第51條第1項，規定身分證上要記載中華民國國名、國旗。

該修正草案由國民黨立委賴士葆、費鴻泰、林德福共同提出，並由國民黨立委柯志恩、童惠珍、陳宜民、沈智慧、蔣萬安、吳志揚、曾銘宗、林麗蟬、江啟臣、陳玉珍、蔣乃辛、林奕華、羅明才、呂玉玲、徐志榮、鄭天財Sra Kacaw共同連署。

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