國民黨總統初選協調 吳敦義找馬英九幫忙

2019-04-13 18:33

〔記者施曉光／台北報導〕藍營總統初選進程延宕，前總統馬英九今日上午出席公開活動被媒體問及是否願意幫忙協調時說，「我們能夠幫忙一定幫忙」，據了解，雖然國民黨中央說明黨魁吳敦義與朱立倫、王金平等已表態參選人以及韓國瑜的會面事宜，會在韓19日結束訪美行程後展開邀約，但吳敦義最近已先找上馬英九，尋求黨內解決方案共識，找大老幫忙敲邊鼓的用意明顯。

馬英九辦公室日前曾經對外說明，在黨內結果出爐前，馬英九不會介入，也不會支持特定人選，相信黨中央會有適切處理方式，今日馬英九已改口能幫一定幫，黨內解讀應與吳敦義的請託有關。

雖然吳敦義已宣布不競逐總統，但黨內仍有懷疑聲音，擔心後續協調吳一人能否獲致共識，因此希望馬英九、連戰、吳伯雄等黨內大老幫忙協調。

對於馬英九今稱願意幫忙，國民黨副發言人黃心華回應，有關初選的會面及相關協調溝通作業，一切依照原有的步調來進行，會盡一切力量推舉出品德、操守、能力、經驗都無懈可擊的人，以贏得勝選及國會多數席位。

他並透露，高層仍會依照原本的大節奏推動溝通協調，過程中會盡各種努力來完成協調。

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