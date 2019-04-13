宜縣府參議邵治綺 下週五平調公共工程委員會專門委員

2019-04-13 18:48

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府參議邵治綺曾任縣府秘書長，去年底政黨輪替，縣長林姿妙上任後轉任參議。行政院公共工程委員向縣府借將，19日將至工程會擔任專門委員，離開服務近30年的縣府；邵治綺說，在縣府的職涯告一段落，希望利用這次到中央的機會多看多學，期待還有機會回到縣府，回饋自己故鄉。

54歲邵治綺是羅東人，考上高考後，1990年到宜蘭縣政府服務，歷任縣長室秘書、地政處、社會處及民政處等處長職務，去年7月升任府秘書長，行政歷練豐富；去年底，林姿妙上任，邵治綺才轉任縣府參議。

邵治綺擔任民政處長期間，結合戶政事務所及全縣村里長成立「村里幸福將」組織，發掘巷弄內經濟邊緣戶，對外募集民間物資給予即時關懷；擔任社會處長期間，創立宜縣首間食物銀行。邵治綺積極任事，勇於業務創新，2017年獲得公務人員傑出貢獻獎。

邵治綺說，她的公務生涯多是在為弱勢服務，能夠為家鄉貢獻，是她擔任公務員最大成就，為了能夠不斷學習，才會接受中央職務，迎接更多挑戰，希望利用這次機會學習新思維，讓公務生涯更加完整，公務員是國家資產，國家需要她就會全力以赴。

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