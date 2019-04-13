參加媽祖遶境有感而發 柯P：當台灣人要做「這3件事」

2019-04-13 18:34

〔記者詹士弘／雲林報導〕台北市長柯文哲參加大甲媽祖遶境活動，他今天在雲林說，遶境過程中有這麼多我們不認識的人，很客氣的幫不認識的人準備點心，半夜2、3點食物還是熱的，這種體貼就是善良互相傳遞，在無形中建構「我是台灣人」或「同胞」的意識，在這些活動中，讓台灣變成更和善、祥和的社會。

柯文哲說，他參加媽祖遶境後發現，過程中飲料、食物都不用錢，2014年他第一次參加大甲媽遶境活動，發現沿路一直吃都不用錢，而且民眾都很客氣地說，「這是媽祖要請你吃的」，展現台灣人民的熱情。

柯文哲也呼籲民眾，如果有空要多到台灣各地看看，了解更多台灣的歷史，更認識這片土地，就會有更深厚的感情。而他也今天順道參觀西螺的醬油觀光工廠。

柯文哲說，而當台灣人要做3件事，第一是要爬台灣第一高峰玉山、第二是單車環島，第三是參加媽祖遶境，不論是大甲媽或白沙屯媽祖，如果不怕累，還有一日雙塔，不過那個是頂級活動，是他幹過最困難的一件事，要量力而為。

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