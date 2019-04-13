挨轟「卡韓大將軍」 王金平發文「正面對決」

2019-04-13 17:27

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨主席吳敦義表態不參選總統後，有意角逐2020的前立法院長王金平被說成「卡韓大將軍」，也成為不少韓粉的箭靶，王金平今天透過臉書直接回應，選不選總統是高雄市長韓國瑜個人意願，他也有個人意願，因此照黨的制度走就好，趕快把初選制度訂下來才是國民黨福氣。

王金平今天上午出席活動面對媒體詢問「可能變成韓參選總統的絆腳石」，王金平回應「沒有誰是誰的絆腳石，現在不必談，也陸續引來韓粉留言砲轟，批評他民調不如人還堅持出來參選，還嗆「不知哪來的信心」，小編也一一回應「尊重鄉親」。

王金平傍晚直接發文回應說，最近很多人稱他是卡韓大將軍，但他其實是最大的韓粉，選前協助韓國瑜舉辦三山造勢大會、陪韓選上高雄市長，選後召集工商界朋友到高雄幫忙拚經濟，盡他所能幫韓國瑜當好市長。

王金平說，選不選總統，是韓國瑜個人的意願，「我也有我個人的意願」，我們就照黨的制度去走就好，把初選制度訂下來是國民黨的福氣，才是台灣人民想看到的。

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