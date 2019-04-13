陳秀寶拚彰化立委第一選區首勝 林佳龍喊出「這句話」

2019-04-13 18:59

〔記者劉曉欣／彰化報導〕立委改為單一選區制之後，民進黨從未在彰化縣第一選區拿下勝選，昨天經過協調，由縣議員陳秀寶出線。民進黨提名策略小組中部召集人林佳龍今天說，只要再多拿5％的票，就可以拿下綠營在這個選區的首勝！

原本彰化縣第一選區有陳秀寶、前鹿港鎮長黃振彥登記，黃振彥說，他才剛剛參與立委補選，如果協調不成進行民調，他很有機會獲勝，但是如果黨內不團結，仍然很難打選戰。

黃振彥說，上個月才進行的立委補選，讓他深刻體會黨內無法團結之苦，明明他的對手是前副縣長柯呈枋，沒有在鹿和區的服務經驗，他卻無法在自己的鹿港基本盤大贏，因此，只要黨內無法團結，就算贏了民調，而輸掉選舉又如何？

前彰化縣文化局陳文彬指出，立委改為單一選區制後，民進黨在第一選區從柯金德拿下21.7％選票、到陳進丁增加到34.9％，他自己參選時成長到43.8％，這次黃振彥拿下45.6％選票，代表民進黨票數持續成長中。

「拚了！只要再5％！」林佳龍強調，感謝彰化縣黨部主委邱建富，以大局為重，自動退出黨內初選做了示範，黃振彥也禮讓陳秀寶參選，並會全力輔選，相信在團結優先下，將會贏得勝選！

陳秀寶強調，感謝黃振彥的禮讓，由於家族長期投入運輸業，將全國產業的相挺，不只是要打贏立委選戰，也要打贏總統選戰。

邱建富指出，在第一選區完成協調後，彰化縣4席立委已確定提名人選，分別為陳秀寶、黃秀芳、陳素月與洪宗熠，除了陳秀寶，其餘為現任立委，由於提名有3人為女性，代表女性已撐起半邊天。

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