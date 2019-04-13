該承擔會承擔？傳韓國瑜明確拒絕徵召初選 要求黨中央搞定朱、王

2019-04-13 16:48

〔記者施曉光／台北報導〕目前外界都在等待高雄市長韓國瑜結束訪美行程返台後的表態，據了解，韓國瑜在主動取消原定5日與國民黨主席吳敦義的會面後，已向黨內高層私下表達2020不在現階段規劃，也不會參加黨內初選，建議吳敦義與朱立倫、王金平等兩位已宣布參選者好好談一談，並稱該他承擔的就會承擔，引人聯想。

對於上述意思表達，黨內解讀韓國瑜是明確拒絕接受「徵召參加初選」，至於請吳與朱、王好好談一談，則是如果黨中央與朱、王談妥退讓或妥協，該他承擔自然就會承擔，因此雖然國民黨中央仍未鬆口不辦初選，但目前可能方向就只剩下徵召一途。

黨內人士指出，對韓國瑜而言，「徵召參加初選」此路不通，因此未來中常會可望做成停止辦理初選、改行徵召的決議，至於徵召方式可以授權組發會另行訂定，如果王、朱不退，至少大家都該同意把韓國瑜納入，一起用滾動式民調比較，決定出最強人選，接受黨的徵召，唯有這種方式，才能提供韓國瑜一個階梯，避免表態尷尬，符合「被迫」、非自願上轎。

黨內認為，徵召作法有很多可能，除了直接協調產生人選，也可以有「類初選」的作法，具體形式可以讓朱、王等人討論決定，就像當年首屆新北市長選舉，高層勸退前台北縣長周錫瑋一樣，「如果一波民調不夠，可以二波、三波或更多，1000份民調樣本數如果不夠，可以做2000份、3000份，反正只是多花錢、多花時間」，畢竟在直接徵召與民調後再徵召兩種模式之間，有經過民調的方式會比較好，這樣大家都能心服口服。

雖然初選進程延宕，黨內人士指出，原定7月28日在新北市板橋區舉行的全代會通過總統候選人造勢活動，迄今沒有延期規劃，只要不辦時程要走一個半月的初選過程，徵召情況就很簡單，只需6月底前完成滾動式民調，全代會一樣可以如期召開。

對於中常會決議停辦初選、改行徵召，黨內人士雖具信心，但仍不免擔心目前中常會生態下，至少仍有4位挺王派中常委，除非王金平能先鬆口，否則這些挺王派中常委很難向王交代，至於朱立倫，據稱，中常委中已經「沒人理了」。

不過這位人士也說，一旦推動徵召決議，只要開會時讓挺王派充分表達意見，最後仍可由會議主席裁示拍板通過，相信不至於有表決情況發生，但若能在完全沒有雜音的情況下通過，會是最完美的狀況。

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