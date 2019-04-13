看報才驚覺替柯P寫國政白皮書 劉俊秀揭受邀過程...

2019-04-13 17:02

〔記者楊心慧／台北報導〕本報獨家報導，台北市長柯文哲邀請前考選部長林嘉誠組國政小組，並邀集專家學者撰寫國政白皮書，國立交通大學教授劉俊秀在臉書證實受邀加入小組，他受訪時說，當初不知道是替柯文哲寫國政白皮書，看到《自由時報》報導才知道，覺得相當驚訝，立刻向林嘉誠說要退出。

台北市長柯文哲近來總統大選備戰態勢逐漸明朗，邀請前考選部長林嘉誠擔任國政小組召集人，召集專家學者撰寫國政白皮書，柯文哲受訪時未否認，他說，台北市長的高度本來就需要智庫，處理事情需周延思考，但目前他們不可能花很多錢組組織，所以就找過去政務官、專家、學者來組成市長的顧問團。

未料，深綠學者劉俊秀獲邀，卻不知道是替柯文哲寫國政白皮書，劉俊秀受訪時說，這幾天收到林嘉誠的電子郵件，內容是希望他可以幫忙撰寫國政白皮書，但並未提到是為誰寫，由於林嘉誠是前總統陳水扁的政務官，他自然而然以為是替民進黨的候選人撰寫。

劉俊秀說，今天早上11點看到《自由時報》的報導，嚇了一跳，立刻傳電子郵件和林嘉誠說，當初不知道國政白皮書是為柯文哲寫才答應，但他不支持柯P，決定退出，而林嘉誠也回信說，自己當初沒講清楚，為此感到抱歉。

劉俊秀指出，自己負責的國政白皮書的部分是國土規劃、環境保護，但並不清楚這個小組有幾人、找人，當初也沒想太多、沒多問就直接答應。

劉俊秀是台灣知名土木工程學者，研究領域是結構動力學和地震工程，過去參加不少社會民主運動，在2009年曾代表民進黨參選新竹市長。

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被邀撰國政白皮書 劉俊秀驚覺「為柯寫」急退出

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