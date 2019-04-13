也是韓流效應 政治素人蔡義柏加入藍營拚嘉縣立委

2019-04-13 16:40

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕甫加入國民黨的水產大盤商蔡義柏，表示受到高雄市長韓國瑜拚經濟的啟發，將投入嘉義縣第一選區（海區）立委選舉，強調要幫農漁民爭取權益，增加他們的收益。

政治素人蔡義柏10多天前加入國民黨後，隨即帶著員工到海區各鄉鎮市的夜市、市場等人潮聚集地區，拿著競選立委的旗幟向民眾打招呼，正式表態投入嘉義縣第一選區（海區）立委選舉。

45歲的蔡義柏是布袋鎮再豐實業負責人，批發零售主力產品有白蝦、烏魚子與草蝦等，合作的漁民遍佈在嘉義縣布袋、東石與義竹及台南市七股、將軍、北門與學甲等，再豐的白蝦與烏魚子交易量都在全國名列前茅。

逢甲大學國貿系肄業的蔡義柏，過去不曾參與政治，但跟國民黨的前立委翁重鈞、民進黨籍布袋鎮長陳鳳梅等地方政治人物都有不錯的交情，有其一定的人脈。

蔡義柏表示，他父親蔡崇潭過去被譽為「草蝦大王」，他20多年來與漁民是利益共同體，也有「白蝦大王」與「烏魚子大王」等封號，但眼看著這幾年養殖漁業面臨存亡關鍵，漁民處境愈來愈艱辛，決定要效法韓國瑜當選高雄市長拚經濟積極作法， 努力行銷魚貨，讓漁民賺大錢。

蔡義柏今天找來攝影師拍攝宣傳照，大型宣傳看板及布條則將在幾天後豎立、懸掛，他強調是抱著快樂、健康及服務心情參選。

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