本土社團高喊「反併吞，顧台灣」 痛批言論自由被扭曲

2019-04-13 16:14

〔記者蘇金鳳／台中報導］雖然中國和平統一促進會取消在台中市的遊行，但本土社團908台灣國與扁聯會今天下午仍在市府廣場集結，抗議統促會想在台中市遊行根本是「侵門踏戶」，眾人並高喊「反併吞，顧台灣」、「台灣中國一邊一國」。

日前傳出統促會今天要在台中市進行主張統一的遊行，規劃車隊遊行的路線從台中港沿著台灣大道至台中火車站，再繞回台灣大道，並且在東海大學附近的一間餐廳進行論壇。

908台灣國在得知消息後，便決定設兩個攔截點，分別在市府廣場及台中火車站，要對中國團體表達台灣人民反併呑的立場。

雖然統促會今天上午突然取消遊行及論壇，但908台灣國設在市府廣場及台中火車站攔截點的抗議行動仍持續。

908台灣國總會長周崇德與扁聯會理事長郭正典則是在下午1點半率領民眾在市府廣場高喊口號。

周崇德表示，怎能容許中國的五星旗飄揚在台灣土地飄揚，因此台灣國絕不容許五星旗進入台中市，因此他們設2個攔截點，要宣揚台灣人不容許中國人到台灣耀武揚威，看到五星旗就要搶下。

周崇德表示，他猜想統促會會取消遊行，可能是因為中國主張武統的學者李毅被驅出境，才讓他們取消，他並強調，台灣人反對共產主義，不明白警察局為何准許共產黨在台灣遊行。

扁聯會理事長郭正典表示，現在的言論自由已被濫用，若是在以色列高喊「納粹萬歲」，不是被打死，而且言論自由應是相對的，中國可允許台灣人在中國高喊「中華民國」或者是「台灣萬歲」嗎 。

郭正典表示，鄭南榕的言論自由、主張台獨，絕不是任由中國團體「侵門踏戶」，利用台灣的自由民主在台灣高喊統一。

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