「護台抗中」對抗「狼來了」 綠委質疑統促會披民主外衣企圖併吞台灣

2019-04-13 14:13

〔記者蔡淑媛／台中報導〕中國和平統一促進會今天臨時取消統促遊行，20多個公民團體及政黨同一時間在舊台中火車站發起「護台抗中」活動仍照常準時舉行，強調統促會及中共以「狼來了」詭詐方式文攻武嚇，台灣人必須嚴肅以對、打死不退，抗中護台是「玩真的！」

「護台抗中」活動準時舉行，場面愈來熱烈，不只公民團體參與，立委、議員也到聲援，立委黃國書也到場強調，台灣能享受民主自由，是許多人共同的努力與犧牲奉獻，但有些人卻不珍惜，反而要靠攏極權國家，主張台灣與中國統一，其實是期待併吞台灣，是披著民主自由的外衣，危害台灣的國家安全。

統促會舉辦統一遊行，公民團體舉行「護台抗中」反制，主辦單位之一好民行動協會理事長張宗澧表示，統促會取消活動，但他們仍堅持原時原地進行，因統促會包括中共喊10次狼來了，不知道哪次是真的，這種詭詐的方式，我們要嚴肅以對，打死不退，告訴台灣人抗中護台的重要性「我們是玩真的！」

張宗澧也說，活動肥皂箱短講表達抗中護台的決定，即使民進黨面臨總統初選意見不同，就是要一起站出來護台抗中。

民進黨台中市黨團幹事長黃守達也在會中強調反對一國兩制，他說，護台抗中是27精神，台中27部隊的228事件時，不畏暴政，組織27隊，向威權對抗，用鮮血和努力證明台中人不是好欺負的「不會向暴政妥協！」而統促會倉促宣佈取消，這是台灣公民社會的勝利，但還要繼續努力，台灣人護台還有很多仗要打，尤其面對國民黨執政的15個縣市聯合提出自經貿條例，這是出賣台灣，民進黨議員更會全力阻擋。

自由台灣黨主席蔡丁貴表示，去年底九合一選舉，民進黨敗選，讓中國軟土深掘、侵門踏戶，呼籲國人要把選票選對人，中國就不會挑釁，台灣人「小戰爭輸掉，大戰要出來相挺！」延續27部隊的精神，打死不退，用台灣的心，捍衛台灣。

時代力量台中市執行長簡嘉佑表示，中國併台的文攻武嚇不會停止，台灣人對護台抗中要持續發聲。

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