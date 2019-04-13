怒了！「天然獨正妹」奔馳百里聲援護台 不姑息紅色勢力滲透台灣

2019-04-13 13:59

〔記者張瑞楨／台中報導〕中國和平統一促進會等親中團體，雖已取消今天下午的「支持統一」遊行，但仍激怒捍衛台灣主權的台灣人民，於台中市舊火車站舉辦「護台抗中」集會，其中，最受矚目的是一位正妹，她是長庚大學二年級學生，為了表達反併吞，今天清晨5時許，與台灣公民幹細胞」成員一起騎機車北上，到台中市表達心聲，她強調，他們是生活於安逸的幸福一代，卻不希望死於憂患，不能讓紅色勢力滲透台灣、併吞侵佔台灣。

反併吞、護台灣的人潮，今天中午開始於台中舊火車站集結，現場突然響起一片歡呼聲，原來是有一群騎乘重型機車，遠從台北等地奔馳到台中市響應護台活動的年輕人，他們組成推動公民意識的團體「台灣公民幹細胞」，自稱是「天然獨」的年輕人。

其中，最受矚目的是年僅20歲的辣妹張珮歆，她舞著「台灣獨立」旗幟說，為了表達反併吞、護台之心，今天清晨5時起就南下，奔馳上百公里到台中市。

張珮歆說，她發現年輕學子缺乏政治參與之心，她希望年輕人關心政治，甚而參與政治與社會運動，才能改善社會與政治，至於反中國併吞台灣，她強調，中國要侵略併吞台灣，「拿一支掃把，也要拼」。

她說，到台中市參加護台遊行，是想要表達心聲，告訴中國、告訴台灣人，不能讓紅色勢力滲透台灣，自己的未來，如果還是想要過著自由生活，就不能再繼續姑息紅色勢力的滲透與恐嚇。

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