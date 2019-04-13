模擬護島作戰？敦睦艦隊下月與太平島官兵聯合操演

2019-04-13 12:45

〔記者羅添斌／台北報導〕海軍敦睦遠航訓練支隊即將啟航，展開南太友邦的敦睦訪問行程，軍方官員今天表示，敦睦艦隊預訂5月下旬返回國門，在返國前將會循例到位在南沙的太平島，並與太平島駐軍進行岸海聯合操演。

由於5月下旬正逢國軍年度漢光演習的實兵操演階段，屆時敦睦艦隊3艘軍艦是否會與太平島駐軍，進行模擬太平島遭攻擊後的收復戰「衛疆操演」，成為今年漢光演習實兵演練的一個項目？還是只進行一般性的岸海聯合演練？官員則未做進一步評論。

海軍敦睦艦隊是由油彈補給艦「磐石號」、飛彈巡防艦「田單號」（成功級）及「武昌號」（康定級）等3艘軍艦組成，日前完成國內環島航訓後，即將在近日內啟航，規劃到帛琉等南太國家友邦訪問，預計5月下旬返國。

國防部長嚴德發及海軍司令黃曙光上將日前也親自視導敦睦遠航訓練支隊，並代表三軍統帥蔡英文總統對他們捍衛海疆及執行宣慰任務整備的辛勞努力，表達肯定與嘉勉之意。

嚴德發說，日前中共軍機蓄意穿越海峽中線，破壞兩岸及區域和平行為，國軍身負守護家園、維繫國家與國防安全的重責大任，必須深切體認自身職責的重要性。

針對敦睦遠航訓練，嚴表示，敦睦航訓的首要目的為敦睦邦誼，讓友邦及僑胞們看到我們壯盛軍容及高昂士氣，並且體會到我國在政治、軍事、經濟及文化等各層面的建設成果，進而使友邦及僑胞們更加了解中華民國與國軍的長遠進步與成長。

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