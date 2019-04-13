川普政府高層接連表態！ 華府專家：尋求新途徑挺台

2019-04-13 13:49

〔即時新聞／綜合報導〕中國對台灣壓迫逐漸升高，近來引起美國政府關切，在「台灣關係法」立法40週年之際，川普政府與參眾議員接連為台美關係表態，並且做出行動。美國智庫傳統基金會亞洲研究項目主任洛曼（Walter Lohman）認為，這是美國「很好的發訊號方式」，美國還有很多可以做的空間。

《美國之音》報導，川普政府近來一些公開表態，包括高層官員公開聲明、高層官員訪台、主動發布美台官員會面照片等，以及國務卿龐皮歐最近接受質詢時，承諾會全面履行「台灣旅行法」，以強化與台灣的夥伴關係。

洛曼接受《美國之音》訪問時表示，雖然台美官員碰面並非新鮮事，因為美國的政策本來就是與台灣站在一起，不過這是一個美國「尋求以新途徑」來展現這種政策的做法，鼓勵台灣的邦交國維持與台灣的外交關係。

洛曼指出，美國本來就應該「在某一個正式級別上」與台灣對話，因為台美有許多共同風險，如果美國最終必須被召喚來協防台灣，雙方必須要能夠彼此對話、彼此協調，「我們不能沒有朋友在電話另一頭告訴我們發生了什麼事，所以這種溝通有其必要性，它非常重要」。

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