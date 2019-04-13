國民黨嗆蔡英文 造成主權尊嚴每況愈下

2019-04-13 11:43

〔記者施曉光／台北報導〕針對蔡英文總統在臉書批評在野黨面對中國大陸威脅卻選擇沉默，國民黨副發言人黃心華今日上午反擊回應，蔡政府用飄移式、選擇式、嗆聲式等偏差態度處理主權及對外關係，才是造成我國尊嚴一再被貶抑的最大主因。

他並說，現在的執政團隊只會訴諸「嗆聲式的主權」，才真正是最會賣台、喪台、辱台的無能政府，唯有讓國民黨重新執政，才能撥亂反正。

黃心華表示，蔡英文過去曾用「流亡政府」、「這個國家」來稱呼中華民國，民進黨歷年的活動場合甚至連一面國旗都看不到，直到選舉將至才重新把「中華民國元素」拿來當成騙票的工具，這便是一種「飄移式主權」的態度。

黃心華說，過去馬政府時期，台籍詐欺嫌犯被遣送中國大陸，民進黨全黨一致辱罵，反觀今日有更多台籍詐欺嫌犯持續不斷被遣送對岸，民進黨卻視而不見、全面噤聲，更別提我國漁民在東部海域靠近領海疆界處被日本船艦以水砲追擊，綠營竟要求漁民自我檢討，此外面對太平島被降島為礁、沖之鳥「礁」逕自被日方宣稱擁有200浬經濟海域等多項更為「喪權辱國」的侵犯，卻無能為力也不敢挺身而出，這就是蔡英文「選擇式主權」的寫照。

黃心華指出，自中華民國建國以來，中共對我方的打壓其實一直都在，兩岸在檯面上下的角力更是一直不斷，反觀蔡政府每天只會嚷嚷、抹紅別人，但自己卻又拿不出辦法。反觀過去國民黨執政時期，能以均衡務實的政策，與對岸維持互惠互動，台日間能成功簽署漁業協議保障漁民生計，更讓美國給予台灣民眾免簽待遇，相形之下，國民黨一路走來，能有效維護中華民國主權、堅決反對台獨並創造和平穩定的繁榮局面，到底誰才能讓民眾過更有尊嚴的生活，已經不言而喻。

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