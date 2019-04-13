巴士迷路了！ 韓國瑜臨時缺席波士頓僑界早餐會

2019-04-13 01:03

〔中央社〕高雄市長韓國瑜原訂今天參加波士頓僑界早餐會，卻因巴士司機迷路，參訪團又須趕搭中午飛往洛杉磯的班機，韓國瑜臨時缺席，用手機視訊向在場約200名僑胞致歉。

韓國瑜在波士頓停留2天半，上午原訂出席在波士頓西北方劍橋市常熟中餐館舉辦的僑界早餐會。如果交通順暢，高雄市政府參訪團從下榻的波士頓邦克山區假日飯店出發，約半小時就可抵達，隨團媒體巴士上午8時30分左右到達，韓國瑜搭乘的巴士卻遲未出現。

全美台灣同鄉聯誼會總會長馬滌凡說，韓國瑜與高雄市府團隊搭乘的巴士上午8時就從飯店出發，途中遇到道路整修，司機繞道後迷路，接著又陷入車陣，預計抵達時間一延再延。由於參訪團中午還要搭機前往洛杉磯，韓國瑜一行決定直奔機場，放棄出席早餐會。

韓國瑜在巴士上透過手機視訊向與會僑胞致歉，直說不好意思，並解釋因怕來不及登機，所以決定臨時缺席。

不少等候許久的僑胞直呼失望，有人還立即叫車，打算直奔機場送機。

韓國瑜預定搭乘美東時間中午12時20分起飛的美國航空AA1161班機，預計美西時間下午3時51分飛抵洛杉磯。

韓國瑜在波士頓搭車狀況不斷，這兩天多次比媒體早發車卻姍姍來遲。昨天中午，韓國瑜搭乘的巴士從下榻飯店出發，前往哈佛大學參加閉門座談等活動，結果反而比慢發車的隨團媒體巴士更晚抵達。

根據安排，韓國瑜抵達洛杉磯後，晚間將出席南加玉山科技協會晚宴，明天參訪高科技產業、參加圓桌招商座談會及南加僑界舉辦的歡迎晚宴。

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