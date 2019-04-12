陳其邁和網紅撞臉 自製「藍亦明在哪裡」附圖讓網友笑翻

2019-04-12 19:48

〔即時新聞／綜合報導〕行政院副院長陳其邁今天（12日）稍早在Instagram發文，附上一張仿全球知名繪本《威利在哪裡？》的插圖，並在文中指出：「聽說這是尋找威利的（網紅）藍亦明版，看到眼睛都要老花了。」

在《威利》繪本中，讀者必須睜大眼睛，從人山人海的場景找到隱藏的威利；至於，在陳其邁的附圖中，民眾則得從「一堆陳其邁」裡找到同樣戴著黑框眼鏡、外貌相像的網紅藍亦明。藍亦明是知名YouTube頻道「How fun 如何爽」的員工，同時也是網紅HowHow的大學室友。

此文一出，引起網友熱議，紛紛表示「太難了吧」、「我只看見邁邁，眼睛很花」、「差點找到脫窗」、「我怎麼只看到一堆亦明」、「我覺得如果放進憤怒鳥真的會有難度」、「所以藍亦明菜喳和邁邁什麼時候合體表演影分身之術」。

另外，臉書粉專「貓與邪佞的手指」也PO文公布作答結果，指出：「我覺得差不多4這樣啦。這難度還好啦，有種再混個段宜康、菜喳阿！」也讓網友直呼「真的好難好ㄎㄧㄤ」。

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