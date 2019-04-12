張善政不加入楊志良「玉山黨」 盼以無黨身分參選2020

2019-04-12 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕內政部政務次長陳宗彥今天證實，前衛生署長楊志良已依法召開政黨成立大會，將組成新政黨「玉山黨」投入2020總統大選，並有意找來前行政院長張善政參選，但張善政目前表示並無意願，還是傾向維持無黨籍身分參選。

內政部目前尚沒有收到「玉山黨」申請成立的相關資料，但已傳出以楊志良為首的社會賢達人士，想要推舉張善政出征2020總統大選，消息被張善政辦公室發言人黃曼昕證實，也表示張善政雖然同意該新興政黨跳脫藍綠的思維，但並沒有表態入黨，希望維持為無黨籍身分。

楊志良等人欲成立的「玉山黨」也恐怕無法在明年參戰，根據《總統副總統選舉罷免法》規定，政黨必須要在前一次總統副總統或立委選舉中，共取得總投票數5%以上選票才能推薦人選，也就是說玉山黨推出的人選必須經過連署，且連署人數達總選舉人數的1.5%，取得連署證明書後才能申請為正副總統候選人。

楊志良對於「玉山黨」組成進度指出，目前該新興政黨已經提出申請，就等內政部審核通過，在政黨成立之前不會再透露更多詳情；內政部也提到，不會多加解釋這種已送審的政黨申請個案進度，內政部會依法審核、查證，並不會拖延時程。

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