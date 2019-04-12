馮光遠引「霸氣公車司機」故事 讚移民署：踢中國人渣出國門！

2019-04-12 21:13

〔即時新聞／綜合報導〕武統派中國學者李毅遭限令出境，作家馮光遠昨天（11日）引用「霸氣公車司機」的故事，稱讚移民署研判未來可能發展，以合理的法條，把揚言血洗台灣的中國人渣踢出國門，成功避免分化、挑撥甚至內鬥發生；若對岸人士因台灣好客、厚道而騎到頭上，他斥：「門都沒有！」

馮光遠昨天發臉書分享，有次搭公車遇到一名不抓吊環、扶手裝置的男乘客，司機3度建議他找位子坐或抓好扶手，卻遭回嘴，「你就好好開你的車子，管這麼多幹嘛？」司機沒因此退卻，高聲回應「你要騙保險費，不要在我車子上騙」，最後乘客因難堪而主動要求司機放他下車。

馮光遠大讚司機的處理方式，讓一個可能的痞子知難而退，為自己和公司免掉一個可能的訴訟，以及隨之而來無盡的時間、金錢、精力浪費；而移民署研判可能的發展，用合理的法條，把揚言血洗台灣的中國人渣踢出國門，也避免掉一個箭在弦上的分化、挑撥、甚至內鬥發生。他認為，許多事情若能見到遠處、事先防範，可以減少不必要的麻煩。

馮光遠說，「台灣為民主國家，我們台灣人好客、厚道，可是因此騎到我們頭上，X的，門都沒有！」他還附上與姚文智吃飯的合照，比喻台灣的民主，「你在台北市，隨便走進一家小館子，裡面一桌人喝酒，六人裡竟然有兩個是市長落選人。民主國家，大家參選市長，好像玩家家酒一樣尋常。」

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