台中辦統一大遊行 館長怒嗆盧秀燕：妳腦袋有問題？

2019-04-12 18:30

〔即時新聞／綜合報導〕「館長」陳之漢近日痛罵國台辦，表態「台灣是主權獨立的國家」，讓不少網友對他看法改觀。昨（11）日他談到台中市將舉辦「和平統一大遊行」，更怒嗆台中市長盧秀燕「妳腦袋有問題是不是」？館長更質問，「妳是中華民國的台中市市長，還是他們大陸官方講的，妳是大陸地區台灣省的市長？」

「和平統一大遊行」即將在明（13）日於台中市登場，引起不少民眾反彈。在昨日直播中，館長再次表示「最近對國民黨越來越失望」，質問道：「你們國民黨是在打什麼如意算盤」？並痛批國民黨「怎麼這麼沒有國格」！接著他話鋒一轉，提到將於台中舉辦的統一大遊行，館長直接怒嗆盧秀燕「是腦袋有問題是不是？」、「妳是中華民國的台中市市長，還是他們大陸官方講的，妳是大陸地區台灣省的市長？」

館長表示，自己當過職業軍人，「受過正統的國民黨教育」，他嘆道，「怎麼現在變成這個樣子？你們對得起當年為國捐軀的軍人跟先列嗎？」館長也向台中人喊話，「是不是應該站出來，跟你們市長講我們不想被統一，我們也不想舉辦這種遊行」！

期間有網友反對館長理念，表示「不准統一遊行，這算什麼民主？」不過館長立刻反駁表示，「我可不可以在大陸舉辦，跟官方申請『自由民主平等遊行』？如果可以，你也相對可以在台灣舉辦，我沒有意見」。講到無奈處，館長也頻頻感嘆「現在到底是怎麼了，現在到底是怎麼了？」

館長最近對兩岸議題頻頻發表嗆辣言論，日前遭中國國台辦嗆聲表示，若再發表談論統獨相關議題，「後果自負」。對此，館長不僅沒退縮，更直播怒譙國台辦「5字經」，讓不少網友大聲叫好。館長也在直播中表態「不願被中國統一」，更怒槓國民黨「如果國民黨不表態，我這次一定不支持他們」、「不然我很怕你當總統了，可能就是全台灣最後一次總統大選」！

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