北農董座現身遶境牽線見農民？柯文哲這樣說...

2019-04-12 15:33

〔記者蔡亞樺／台北報導〕返回台北市出席市議會施政報告的台北市長柯文哲，今早南下歸隊繼續參加大甲媽祖遶境，從嘉義一路北上在雲林接受媒體聯訪，隨行媒體觀察到台北農產運銷公司董事長黃向羣到場，好奇詢問柯文哲此事，柯文哲受訪並未正面回答，但柯表示，市場產地要跟消費地直接對街，台北農產公司跟雲林在地的青農組織可以連接，讓產業升級。

媒體詢問北農董事長有來，是要你靠近農民嗎？柯文哲指出，北農27%的蔬果來自雲林縣，產業升級是台灣唯一出路，比價格怎麼可能比得過中國大陸，所以剛才看了一下他們（指農民）生產的蝦，這還可以外銷到美國洛杉磯LA，強調產業升級是台灣唯一的路，其中也包括農業。

柯文哲說，一天當中食物有25%是浪費掉的，所以如果消費型態改變是買多少煮多少吃多少，因此整個農產品還有價格調漲的空間，可以用消費型態的改變，帶動台灣經濟農業經部。

柯文哲認為，市場產地要跟消費地直接對街，所以想說這樣好了，北農公司跟雲林在地青農組織可以直接連結，為什麼找年輕人，因為跟年輕人講產業升級比較容易溝通，要跟老人家講電腦、網路連線等比較困難，所以利用年輕人組織起來。

柯文哲還說，既然鼓勵年輕人返鄉，總要讓他做成功，「你叫他返鄉也沒support，做一做也是失敗」，所以既然要青年返鄉，市場產地要能有效對接。

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