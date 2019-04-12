武統學者李毅來台趴趴走 疑躲藏竟深夜易地投宿

2019-04-12 14:19

〔記者劉濱銓／南投報導〕中國武統學者李毅以觀光名義來台，卻受邀演講，被認定違法，今早遣返出境，昨移民署、警方全力在南投追查，卻因李毅變換投宿地點，直到半夜才在竹山找到人；民宿主人說，李毅是昨晚10點多被同行友人帶來入住，不料半夜移民署就找上門，他們也不清楚住客來歷，只知道口音是中國人，無端捲入政治敏感事件，感到很無奈。

民宿主人表示，經營民宿10多年，都是合法經營，昨天是有人打電話詢問有無空房，他們才接受客人入住，晚上約10點，李毅等人才抵達，入住的除了李，還有1名陪同的男友人。

到了半夜12點，移民署、警方就找上門，並對著李毅說明必須離境，隨後就將人帶走，過程相當平和。

民宿主人說，他們兼做民宿10多年，過去也曾接過中國客人，對於李昨天入住，只知道是中國人，至於其特殊身分與背景都不了解，引發軒然大波實在是始料未及。

警方則說，李毅從信義山區一路下山時，應該就知道被限令出境，變換住宿場所企圖躲藏，恐是拖延戰術，但警方根據其活動路線，以車追人，最終仍無所遁形。

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