日本告WTO南韓禁核災區水產敗訴 郝龍斌：打臉柯文哲與中選會

2019-04-12 14:51

〔記者施曉光／台北報導〕南韓政府禁止日本福島等核災區水產品進口，被日本政府向世界貿易組織（WTO）提告，去年2月南韓被判敗訴後再上訴，昨日審議結果日本逆轉敗，曾經領銜提出反核食公投案的國民黨副主席郝龍斌今日在臉書表示，這個結果等於是打臉台北市長柯文哲與中選會。

郝龍斌並質疑，對比南韓政府捍衛食安的決心，民進黨政府除了媚日，還做了些什麼事？

郝龍斌指出，去年他推動反核災區食品輸台公投時，中選會使盡各種行政手段只為了讓反核食公投胎死腹中，甚至還發函以南韓、日本訴訟為例，要求守護食安聯盟解釋「反核食公投案是否有違背WTO裁定案例」，試圖以可能引起WTO仲裁為由，卡死反核食公投案。

他說，如今WTO的判決結果不僅呼應了當年推動反核災區食品公投的正當性、合理性，更是打臉去年的中選會的種種行政不中立的舉動，以及柯文哲稱核食公投是弱智國家表現的言論，他並要求民進黨政府不要再以台日關係緊張為由，試圖再次闖關開放核災區食品，「南韓能，台灣一定能！」

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