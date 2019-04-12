蔡總統會美國務院副助卿米德偉 盼洽簽台美BTA

2019-04-12 14:09

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天接見美國國務院副助卿米德偉，總統表示，米德偉到訪展現美方對台美經濟關係的重視，台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）一直是台灣優先推動的目標，高品質的BTA正面影響雙邊經貿關係。

米德偉致詞表示，這次能來台參與紀念「台灣關係法」成立40週年相關活動，感到特別有意義。美國在印太區域發展的願景，是打造自由公平、互利互惠且透明的協議，讓企業進一步發揮影響力，讓印太區域在經濟上受益。台美經貿關係已有非常良好的基礎及發展潛力，在「台灣關係法」成立40週年的此刻，更適合討論彼此經貿關係，及重申美國對台灣的友誼及支持。

蔡總統在會晤米德偉致詞時說，台美有良好的合作基礎，期待未來繼續提升夥伴關係，創造更多的交流發展。

總統說，前天是「台灣灣關係法」立法40週年紀念日，非常歡迎米德偉副助卿來到台灣，擔任「台北市美國商會」謝年飯的致詞嘉賓。

蔡總統表示，米德偉副助卿曾經派駐台灣一段時間，對台灣的美食還能夠如數家珍，很高興經過這麼多年以後，再次在台灣看到他。他的這次來訪，也代表了美國務院延續派遣資深官員出席的前例，展現出美方對台美經濟關係的重視。

談及台美交流合作，總統指出，這些年來，台美經濟關係持續提升，雙方投資活動也變得更加頻繁。台灣去年是美國第11大貿易夥伴，雙方貿易總額超過760億美元，成長11%，比美國與巴西、澳大利亞的貿易量還要多。

蔡總統進一步指出，去年很多台灣公司都表達在美國擴大投資的興趣，尤其是台灣中油等公司採購250億美元的液化天然氣。Google、Facebook等公司也決定在台加碼投資或擴大營運及培訓，這些都是台美交流合作的最好例子。

總統表示，為了加強交流發展，台美雙邊貿易協定一直是政府優先推動的目標。

總統說，台美近年來透過「貿易暨投資架構協定」（TIFA）對話機制，討論智財權、市場開放以及投資保障等議題，已經有大幅進展。因此，台美BTA不是從零開始，而是在既有的基礎上打造，讓雙方經貿投資關係更加堅實、緊密。

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