宋楚瑜下週一率團訪中 親民黨：化解挑釁猜忌、同蒙其利

2019-04-12 13:29

〔記者陳昀／台北報導〕對於是否再戰2020話沒說死的親民黨主席宋楚瑜，今天宣布下週一將率團訪問中國，親民黨今天發布新聞稿指出，近來兩岸出現挑釁與猜忌，見面溝通、同蒙其利才能化干戈為玉帛，只高談仁義道德、不求人民溫飽，終被人民唾棄，此行也是希望以溝通化解對峙。

親民黨表示，兩岸關係近來呈現僵化對峙，雙方更應該多溝通、彼此了解，從經濟層面切入，共同思索兩岸經濟合作的模式與契機，能同蒙其利，也就是宋楚瑜常說的兩岸「合則兩利」，「兩利則合」的深意，此行也希望以溝通化解對峙，促進兩岸和平發展。

宋楚瑜說，台灣像一條船，大家都在同一條船上，他不會因為沒當上船長就希望船沉，願意盡一切努力避免迷航，甚至遭到危險，最近台海不平靜、兩岸出現挑釁與猜忌，台灣固然要有國防準備，更要有避戰的政治智慧，與對岸見面溝通，增進了解，避免誤解與誤判是化干戈為玉帛的方法，若只是高談仁義道德，不把人民求溫飽當回事，終將不得民心、被人民所唾棄。

親民黨表示，週一上午宋楚瑜抵達香港、隔天前往澳門，接著再到珠海、中山、佛山、廣州、東莞、深圳等城市參訪，這是2014年後再次組團訪問大陸，因為當地台商多次誠摯邀約，希望親民黨了解台商面臨問題，二來是大陸中央期盼能到當地走走，親民黨也邀請到台灣工業區理事長秦嘉鴻、經濟學家馬凱、醫學專家陳肇隆、水利專家李鴻源、財信傳媒董事長謝金河等人同行，將與地方官員、台商分別座談，並協助將意見反映給兩岸政府。

親民黨指出，此行訪問重心著重「粵港澳大灣區」，因為此處是台商投資最早、最熱門的地方，約佔大陸台商總數3分之1，近年因美中貿易戰、兩岸關係的僵化，台商進退兩難，必須對這些在外打拚的台灣企業高度關心、傾聽心聲；其次是了解其對台灣經濟的影響與商機。

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