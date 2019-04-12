罰中天被藍委踢館 NCC：依法行政未針對特定媒體

2019-04-12 11:47

〔記者楊綿傑／台北報導〕日前國家通訊傳播委員會（NCC）對中天政論節目報導「200萬公噸文旦丟水庫」新聞，裁罰100萬元，引發國民黨立委抗議，NCC發布聲明指出，一切都是依法行政，未針對特定媒體，接獲檢舉都一視同仁處理。

中天新聞台大政治大爆卦節目所報導麻豆農民提到「200萬公噸旦倒入曾文水庫」，引發社會爭議，而NCC接獲民眾檢舉，日前召開審查會議決議裁罰，主因其相關內容違反事實查證原則，損害公共利益。其他亦遭檢舉之各新聞台，也被發函要求改進。

針對中天遭罰，國民黨多位立委今天前往NCC表示抗議，呼籲NCC要一套標準，不要當政治打手，尊重新聞自由，但經過會議溝通後仍未讓立委滿意，甚至加碼重批NCC是附隨組織，更揚言將告上監察院，在立法院刪預算。

對此，NCC強調，NCC是獨立機關，由委員會合議決定，副主委沒有辦法片面決定一切。而且公務員一定是依法行政。不會有違法的問題。

NCC並說，不會介入內容審查，只會關注事實查證。依照衛星廣播電視法27條第3項第4款的規定，NCC只監理製播新聞時有沒有事實查證的程序，但無法直接認定新聞的真偽，所以絕對不會說新聞是假新聞，也不會說新聞批評政府不當就要求下架。不會介入內容審查，只會關注事實查證

NCC也說，行政一定中立，沒有針對特定媒體，也不是罰藍不罰綠，只要接到檢舉案，一定會審議。最近除了裁罰中天的案件以外，也有罰到三立東森等。且最近還有接到民眾對其他電視台的新聞檢舉，這個都已經在處理程序中，絕對是行政中立，一視同仁。

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