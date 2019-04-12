「200萬公噸文旦丟水庫」爭議未止 藍委揚言刪NCC預算

2019-04-12 11:40

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對日前中天政論節目報導「200萬公噸文旦丟水庫」新聞，遭國家通訊傳播委員會（NCC）裁罰100萬元，國民黨多為立委今天前往NCC表示抗議，呼籲NCC不要當政治打手，尊重新聞自由，但雙方不歡而散，立委們批評NCC是附隨組織，更揚言將刪預算。

中天新聞台大政治大爆卦節目所報導麻豆農民提到「200萬公噸旦倒入曾文水庫」，引發社會爭議，而NCC接獲民眾檢舉，日前召開審查會議決議裁罰100萬元，主因其相關內容違反事實查證原則，損害公共利益。其他亦遭檢舉之各新聞台，也被發函要求改進。

國民黨立委賴士葆、林德福、費鴻泰、黃昭順、曾銘宗、林麗嬋、林奕華等人今就此事持「媒體獨立、新聞自由」、「蘇貞昌髒手、放開NCC」等手舉牌，前往NCC表示抗議，NCC代理主委翁柏宗親自迎接，雙方進行約半小時的討論。

賴士葆在會前表示，NCC主委被請辭後，現在特別來了解這位代理主委是甚麼想法，是不是要繼續扮演政治打手的角色。譬如最近對於中天，政論節目中把公斤講成噸，很快就修正了，還是被罰100萬，那其他親綠電視台是不是也應該這樣處理？他強調，現在不是特別袒護某個電視台，而是NCC應該是獨立自主的單位，要一視同仁，不能夠專門修理報韓國瑜特別多新聞的台，這樣讓外界看扁NCC。

林德福則提到，那如果政府發布的是假新聞，NCC要不要裁罰？而且很多新聞播報後有誤傳有誤導甚至於是訪問的，馬上修正，這樣也要裁罰？他認為NCC就是針對性的，言論自由被打壓，NCC變成髒兮兮，變成獨裁單位，變成蘇院長講了後就使盡各種手段，只要沒親綠媒體就要打，跟過去民進黨主張言論自由背道而馳。

費鴻泰也補充，現在的NCC完全在配合蘇貞昌、民進黨在箝制言論自由，破壞新聞自由，民主進步黨應該改為民主退步黨，呼籲民進黨不要為了勝選這樣做。

黃昭順也說，民進黨為了延續政權，讓NCC已經淪為打手，從上次卡韓案就能看到，特定媒體就被處分。這次中天採訪錯1個字，且2分鐘就修正，還是被罰100萬，目前看不出來NCC主委被起辭後到底是誰接任，就用這方式打壓言論自由，所有人都看不下去。

曾銘宗認為，蘇院長、行政院把髒手伸進NCC，他要求行政院把髒手拿開，也要求NCC必須依法行政、一套標準，不可以針對特定媒體採行相關處罰，尤其是對中天的處罰。

雙方歷經會談後，國民黨立委會後指出，雙方不歡而散，他們會議中向NCC提出，身為一個獨立機關，要公平客觀中立處理，且如果有其他電視台類似中天狀況，都會進行處理，NCC完全都承諾同意，但卻不願一起出面公開說明，根本就是政府打手、是東廠、是附隨組織，立委們揚言將告上監察院，將刪減NCC預算。

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