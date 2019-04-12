6國同步觀測黑洞記者會 李翔宙現身歐洲會場為台發聲

2019-04-12 11:42

〔記者羅添斌／台北報導〕台灣及比利時、日本、中國、美國與智利等6個國家，10日同步舉行觀測黑洞計畫「事件視界望遠鏡」（EHT）記者會，除了各國研究人員，我駐丹麥大使李翔宙也受邀出席歐洲記者會現場，李翔宙也以流利外語在國際記者會上為台灣發聲，爭取更大的國際空間。

李翔宙為職業軍官出身，官拜陸軍二級上將，曾任國防部軍備副部長、陸軍司令、國安局長及退輔會主委等職，目前奉派擔任我國駐丹麥大使。

相關人士今天指出，Greenland的高倍望遠鏡屬中華民國重要資產，李翔宙上任後就與中研院聯繫，也與丹麥CDC太空研究中心建立起合作及聯擊管道，此次他獲邀出席歐洲會場的國際記者會，就是由CDC出具邀請函，請李翔宙大使參加共襄盛舉。

李翔宙今天也越洋表示，在得知6國同步舉行記者會以及接獲邀請出席之後，他希望藉著這個難能可貴的機會為台灣發聲，爭取台灣更大的國際發展空間。

他說，在簡短的致詞中，他代表中華民國政府恭喜EHT國際研究合作計畫，獲致了豐碩的研究成果，他個人深感榮幸能在CDC太空研究中心見證台灣與丹麥的歷史性合作；台灣非常榮耀且樂意為地球、為我們生長的環境貢獻出最大的智慧與付出，讓全球人類都能擁有及享受更美好的未來。

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