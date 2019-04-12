韓國瑜懷疑下榻飯店火警「那麼巧」 網酸：有被害妄想症？

2019-04-12 09:06

〔記者葛祐豪／綜合報導〕高雄市長韓國瑜於美國波士頓下榻的飯店，於美東時間11日清晨4點多（台北時間11日下午4點多）傳出火警，雖然是虛驚一場，但韓國瑜受訪時，懷疑有人惡作劇，還說「怎麼會那麼巧」，網友則酸說「有被害妄想症嗎？」

根據電視媒體訪問當地消防局，證實是飯店灑水設施異常，而引發警鈴大作。

韓國瑜入住美國波士頓一家飯店，當地時間清晨4點多，飯店火災警報器突然響起，房客跑到1樓避難，韓國瑜質疑怎麼這麼巧，是不是有人不希望他的訪美行順利成功？

韓國瑜受訪時說：「再巧也不可能巧到這種程度，所以我就笑一下說，睡覺，睡覺，不要管，不要管。」「我第一個聯想是惡作劇來了」。

對此，網友紛紛揶揄說：「有被害妄想症嗎？」、「飯店一定是民進黨開的」、「難道美國也有人要卡韓？川普應該出來說清楚。」

也有網友建議韓國瑜「不要為了選總統，什麼話都說得出來，乾脆以後都別出門好了」、「沒證據前不需要講別人的不是，不然只會降自己的格調」。

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