立院初審通過 試委19人變3人 學者：只設3人太毒了

2019-04-12 09:10

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會昨初審通過「考試院組織法修正草案」，將現行19名考試委員「瘦身」為3名，任期也從6年改成4年，對此有學者認為「只設3人太毒了」，並指憲法賦予考試委員獨立行使職權，如果考委變成諮詢性質，不符憲法意旨，也有人說，此舉會讓考試院從合議制變成偏向首長制。

立法院司法及法制委員會昨初審通過「考試院組織法修正草案」，將現行19名考試委員調降為3名，任期也從6年改成4年，條文也新增考試委員不得赴中國大陸地區兼職，若違反規定，即喪失考試委員資格。

《聯合報》報導，政大法學院副教授廖元豪指出，基於精簡組織，確實可以討論調降委員人數，但憲法賦予考試委員獨立行使職權，「只設3人太毒了」、「憲法本意應不是如此」，主張民進黨若不認同這樣的本意，應該去修憲。

東吳大學法律系副教授胡博硯也指出，憲法並未規定考試院應有的考委人數和任期，減少考委人數雖無違憲之虞，但未來若只剩3位考委，考試院的功能要如何進行，需要詳細釐清以及備妥配套措施。

東吳大學專任教授、考選部前部長董保城，以及東吳法律系教授陳清秀也都認為，考委人數過低不太妥當，其中陳清秀更指出，人數過低會讓考試院從合議制變成偏向首長制。

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