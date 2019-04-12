李毅被強制遣返香港 登機前辯稱「不知有促統遊行」

2019-04-12 08:10

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕主張武統台灣的中國學者李毅受邀來台演講，移民署認定李毅違法，決定註銷他的入境許可，李毅一度銷聲匿跡，移民署人員今晨在南投竹山某民宿查獲李毅後，隨即將他帶往桃園機場，強制遣返回出發地香港。李毅在登機前聲稱，他不知道促統遊行這件事，也沒有與「中國和平統一促進會」成員會面。

「中國和平統一促進會」預定13日於台中舉辦「支持統一」的遊行及論壇，活動邀請鼓吹「武統」台灣的中國學者李毅來演講，引發外界關注，行政院長蘇貞昌認為李毅來台有違反國安之虞，指示移民署、陸委會查明。移民署與陸委會協調後認定違法，決定註銷李毅的入境許可。不過，一開始移民署透過他留下的聯絡資料，都無法取得聯繫，直到今天凌晨才在南投縣竹山鄉的某處民宿尋獲。

移民署人員連夜將李毅帶往桃園機場，讓他搭乘華航班機遣返回出發地香港，移民署長邱豐光要專程到機場關切遣返作業，他表示，李毅申請來台觀光，卻在入境後從事與許可目的不符的活動，移民署依許可辦法第16條規定，廢止他的入境證，並限令出境，今晨零時許在南投竹山民宿查獲李毅後，將他押往機場執行強制出境。

李毅出境前表示，他不知道促統遊行這件事，也沒有與「中國和平統一促進會」會面。他說，不知道自己被限令出境，這次他是第四次來，前三次是因公，這次來台是單純旅遊，很想上玉山、想去墾丁游泳，卻沒玩成。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/