又失言？韓國瑜笑稱「吃勞工早餐」 網轟：自以為皇帝出巡

2019-04-12 00:37

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜抵達美國正式展開訪美行程。韓國瑜抵達波士頓機場後，先在當地美式餐館享用了早餐，受訪時，韓國瑜表示，「典型的，老一輩的波士頓勞工階層吃什麼樣的早餐，我們就吃一模一樣」。對此，網友狂轟「什麼叫你跟勞工階層吃一樣，你皇帝出巡喔？」

綜合媒體報導，韓國瑜在當地時間今早7點抵達波士頓，在當地僑胞陪同下前往美式餐館「Victoria’s Diner」享用早餐。韓國瑜表示，這是標準波士頓的早餐，有荷包蛋、吐司還有波士頓的豆子，「典型的，老一輩波士頓的勞工階層吃什麼樣的早餐，我們就吃一模一樣」。

相關新聞被轉貼到PTT後，有不少網友留言批評表示「果然是『這不是見到了嗎的政黨』，每個自認高階」、「在韓眼裡，早餐有分階層的懂嗎」、「遊民吃餿水的話他也要跟著吃嗎」、「早餐還有分勞工？平常不就吃太好了嗎所以這回樣版要選勞工？」、「吃飯也分階級，導演的演假的功力退步」、「什麼叫你跟勞工階層吃一樣，你皇帝出巡喔？」

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