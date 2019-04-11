中國武統學者被火速驅離 他讚：這渾球讓蘇揆打出全壘打

2019-04-11 23:47

〔即時新聞／綜合報導〕主張武統台灣的中國學者李毅受親共組織之邀來台演講，引發爭議，移民署認為李毅以觀光名義申請來台卻從事政治活動，11日中午註銷入境證，限令當日出境。對此，樂團拷秋勤盛讚，行政院長蘇貞昌的決策迅速，還笑說「這渾球（李毅），被蘇貞昌打出了全壘打牆外」。

「中國和平統一促進會」預定13日於台中舉辦「支持統一」的遊行及論壇，但活動竟邀請鼓吹「武統」台灣的中國學者李毅來演講，此事引發外界極大關注。對此，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）11日受訪表示，行政院、陸委會與移民署都有接獲通報，第一時間對此事已有掌握，蘇院長立刻要求移民署與陸委會查明；移民署與陸委會經開會討論後，決定註銷李毅的入台許可。

Kolas指出，李毅雖是中國人，卻持美國綠卡以旅行名義申請來台，違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條第1項第1款，「有事實足認為有危害國家安全之虞」。

對此，拷秋勤在臉書表示，「國民黨盧秀燕放水，讓統促黨舉辦的蠢蛋統派衰鬼大遊行，特別請來唬爛洨的統戰演講來賓李液（應為李毅），在衝衝衝的防守之下將被驅離出境」。

拷秋勤還用知名體育主播常富寧常在轉播棒球選手擊出全壘打時所喊的，「Hasta la vista（西班牙語的再見），baby」，大讚蘇貞昌決策迅速，笑稱「這渾球（李毅），被蘇貞昌打出了全壘打牆外」。網友也大讚，「轟出去！轟得好」、「蘇貞昌院長驅逐得清楚明白 讚啦」、「衝衝衝這樣就對了」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/