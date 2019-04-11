李毅宣稱沒有要去演講 統促會：有所本才印海報

2019-04-11 23:43

〔中央社〕旅美中國學者李毅遭移民署限令今天即刻出境，卻行蹤成謎。中央社記者晚間透過微信與他取得聯繫，他否認將出席統促會論壇，並強調這趟來台僅是觀光。

至於李毅否認演講一事，中國和平統一促進會人員今晚受訪以「3個無法」回應表示，無法代替李毅回答出席活動的真實性，統促會邀請李毅也無法確定能否順利出席，無法回答演講真實性這個問題，但就是有所本才敢印海報。

對此，大陸委員會發言人邱垂正晚間受訪時則呼籲李毅，應盡速向內政部移民署聯繫、說明。

中央社記者晚間9時10分左右透過微信與李毅取得聯繫，他表示沒有台灣手機號碼，也拒絕提供大陸的手機門號，且未說明當時本人所在確切位置。

李毅表示，這次只是來台旅遊，這兩天去爬玉山，所以對外無法聯繫，是今晚下山才在山下便利商店連到網路。「我才剛吃完飯，就接到你（記者）的（微信）電話」。

他宣稱，對爆發這次事件感到不解，原以為統促會的活動海報是「假的」，並沒有要出席論壇，「怎麼會搞成這樣」；還說，本來預計明天要去日月潭，15日才要離台，「要我現在就走，我怎麼辦啊」。

台中的統促會人員說，李毅就是單純來台觀光，沒有到處說武統的事情，也還沒有做出違法情事，或是已參加演講，質疑政府為什麼要這麼緊張，論壇就是單純統促會成立30週年的內部活動，不知道為什麼今天會搞成這樣。

另外，統促會也對警察開道一事喊冤。統促會人員說，當初也是接洽的警官說遊行可以幫忙開道，現在卻改口說會幫忙引導，他們依法申請集會遊行，維護交通治安本來就是警察的責任，不知道是哪裡出了問題。

中國和平統一促進會13日將在台中市辦「和平統一融合發展論壇」與遊行，文宣稱論壇邀「旅美社會學家李毅教授」演講，並探討「一國兩制台灣方案」，進而引發爭議。

移民署表示，李毅9日持觀光簽證入境台灣，不得發表演說，已廢止李毅入境許可，限令出境，並列為不受歡迎人士。陸委會則表示，已將其註記，未來再申請來台將會被嚴審。

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