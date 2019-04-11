民進黨總統初選延後，陳其邁：爭取更多時間促成團結合作

2019-04-11 21:49

〔記者廖千瑩／台北報導〕民進黨中執會通過黨內總統初選延到5月22日後，行政院副院長陳其邁今天表示，最主要是希望爭取更多時間讓雙方能夠促成團結合作，而且不只初選，更重要的是通過初選後要怎麼團結合作。

陳其邁說，假如不團結合作，那選舉一定是必敗無疑，假如團結合作，我們還有很困難的選舉在等著我們；這是為了黨的團結，相信雙方會有非常高的智慧共同解決現在的難題。

陳其邁今天出席Facebook新辦公室啟動典禮，會後受訪時表示，希望雙方能夠很真誠、有智慧地就未來總統大選或是政策做最好溝通，爭取更多時間雙方促成團結合作，這是中執會的結論。

陳其邁強調，為了黨的團結，也為了政治穩定，相信雙方會有非常高的智慧共同解決現在的難題。

陳其邁坦言，基層現在也非常焦慮，假如進入初選程序，過程一定非常激烈，照過去選舉經驗，對於未來團結多少會有負面影響，因此希望過程中，雙方能夠減少放話，真誠面對未來政治局勢，而延後初選，最重要的也是希望能有更多協調空間。

媒體詢問，延後初選是否有跟總統蔡英文報告，陳其邁回應，昨天開會時，因為整個協商過程中，並沒有跟任何參選人報告。

臉書新辦公室現場擺放大心、笑臉等表情符號抱枕，陳其邁也說，希望協商結果跟未來選舉結果，都能夠如此，大家可以大心、開心，促成團結。

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