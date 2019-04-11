看懂中國統促會 會長是政協主席汪洋

2019-04-11 21:42

〔中央社〕註冊於台北的統促會，將在台中舉辦論壇倡議「一國兩制台灣方案」，引發爭議。這個團體與中共機構來往密切，更與中共半官方組織「中國統促會」名稱完全相同。

對於兩者的關係，在台灣的中國和平統一促進會人員受訪時堅稱已成立超過30年，非中國統促會台灣分會，「他們是他們，我們是我們」；並強調，這次活動是自行發起，就算李毅最後無法參與，論壇也續辦，不受影響。

根據中國統促會官網，位於北京的「中國和平統一促進會」現任會長是中共政治局常委、全國政協主席汪洋；執行副會長是現任中共統戰部長尤權，其餘副會長多為中國全國政協副主席，顯示其官方色彩濃厚。

官網資料顯示，該會於1988年9月22日在北京成立，對外宣稱「是由贊成中國和平統一的各界人士組成的民間團體」，成立宗旨為推動台灣海峽兩岸的民間交流與往來，反對製造「台灣獨立」、「兩個中國」、「一中一台」等分裂中國的活動，促進早日實現中國和平統一。

網站還聲明稱，該會在海外和全中國各地「未設立」任何分會，「未設立」任何下屬組織和網站，不作為任何組織和網站的主管單位。

不過，在全球各地仍有不少掛有「國名」或「城市名」的統促會海外團體，例如，澳洲中國和平統一促進會、華盛頓中國和平統一促進會、亞洲地區中國和平統一促進會聯合總會。

翻查內政部合作及人民團體司籌備處網路查詢系統，台灣的統促會於1989年8月6日，以「中國和平統一促進會」在台北市註冊，登記的理事長為易振雯。

據中共黨媒人民網2015年報導，易振雯當年曾以台灣統促會理事長身分，參加中共福建省委黨校的「台灣社會菁英研修班」，顯示該團體與中共機構關係密切。

此外，陸媒「中華復興網」去年6月報導，現任台灣統促會代理理事長陳景泰，當時曾造訪泰國中國和平統一促進總會，邀請泰國統促會參加當年度的中共福建黨校台灣菁英班，以及在金門舉行的兩岸統一論壇。

僑務委員會2017年10月提交立法院外交及國防委員會的書面報告曾指出，中共在海外透過「中國和平統一促進會」、「海外聯誼會」等外圍組織進行「反獨促統」，近期更傳出有亞太數國「統促會」成員，以經貿文化交流為名組團來台，意圖串聯海內外，為統戰布局。

時任僑委會委員長吳新興也在答覆立委質詢時，公布中國統促會曾拜訪中華僑聯總會、中國國民黨、新黨、中國統一聯盟、台灣致公黨、和平統一促進會、中華統一促進黨、中華新住民黨及工黨（台灣）。

根據香港明報報導，高雄市長韓國瑜於3月底造訪香港中聯辦時，中國和平統一促進會香港總會理事長盧文端也曾參與接待活動。

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