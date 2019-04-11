刑事訴訟法修正草案 扣押證據將禁止處分

2019-04-11 23:01

〔記者吳政峰／台北報導〕司法院研擬「刑事訴訟法第133條修正草案」，日前召集專家討論達成部分識，扣押的犯罪所得或物品如為證據，禁止處分，不是證據的部分則保障優先債權，刑事廳已就這些意見再次琢磨草案，待下次會議提出新版。

司法院指出，現行法沒有「保全追徵預估價額」、「扣押登記之登載事項」、「現況調查規定之準用」、「禁止處分效力之例外」、「買受人聲請撤銷拍賣」、「保全追徵之參與分配」、「停止執行及撤銷停止執行」、「扣押登記之囑託塗銷」、「執行餘額或分配額之解交」等事項，均已納入修正案初稿，基本上採取「供證據之用者禁止處分；非供證據之用者，保全沒收部分，保障優先債權（如擔保物權），保全追徵部分，保障及於一般債權」的方向修法。

司法院解釋，與會者對此修正方向多表肯定，但關於扣押機關如何認定、扣押階段與沒收、發還階段之關係、對犯罪被害人之保護、債權保障與沒收刑事政策之權衡取捨、保全追徵參與分配之順位、對停止執行之救濟、執行餘額或分配額應採解交或提存等細節，仍存有歧見。

司法院表示，刑事扣押旨在達到保全證據、沒收及追徵與剝奪不法利得，惟亦須兼顧交易安全及善意第三人之權益，為了妥適處理刑事扣押與民事或行政執行的競合爭議，將請刑事廳綜合專家意見，續擬更加完備的修正案。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/