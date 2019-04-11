武統學者李毅誇讚韓國瑜 「天上掉下來的」

2019-04-11 19:39

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國和平統一促進會13日將在台中舉辦遊行與論壇，論壇主題為「維護和平統一前景、探索一國兩制台灣方案」，雖號稱「和平統一」，卻邀請長期主張武統的中國學者李毅擔任主講人。李毅今年初曾撰文，誇讚韓國瑜是「天上掉下來的」，翻轉了一切。

長期主張「武統台灣」的李毅在個人微博自稱是「旅美社會學家」，不過，接受媒體採訪時卻用「中國人民大學教授」的頭銜。今年58歲的李毅，出版過「馬克思社會思想史綱」、「中國復興大戰略」等書，還曾在中國各大學演講中國民族復興相關議題。

2016年台灣總統大選首度來台觀選後，李毅稱「和平統一已無可能，必須武統台灣」，自此開始頻繁在網路、座談會、研討會等各種場合，發表「武統台灣」的文章與言論。他今年初曾自稱，兩年多來，對於台海局勢，發表文章多達數十篇。

李毅在2017年5月二度訪台，參加兩岸高峰論壇，並與統促黨總裁張安樂會面，他稱，「張安樂手上有一、兩萬人，是個堅強的組織。如果大軍上島，張安樂的紅色部隊，是現成的帶路黨。張安樂的中華統一促進黨，是目前台灣唯一有堅強組織的統一力量。」

去年底九合一大選，李毅第三度訪台，還曾在高雄市圓山大飯店以「大陸錢進來，台灣發大財」為題的演講，他年初撰文「李毅三進台灣總結：北平方式統一台灣」，誇讚韓國瑜是「天上掉下來的」，翻轉了一切。

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