柯文哲開通微博帳號別有用心？ 作家5個字分析目的

2019-04-11 21:43

〔即時新聞／綜合報導〕近期網路聲量下降的台北市長柯文哲，4月8日悄悄開通微博帳號，第一篇文章則是和中國網友搏感情；柯P今天（11日）下午赴台北市議會備詢，國民黨議員張斯綱質疑，柯P開通微博帳號別有用心。對此，作家朱宥勳分析，柯文哲是想「出口轉內銷」，靠中國的勢來吸引台灣的統派。

觀察柯文哲微博頁面，8日發了第一篇文，內容除了他的自我介紹，還說他明白充足的資訊交流，才能讓各項病症得到妥善照料，更明白保持「多元開放」的重要性。今天則發布第二篇文章，並附上一支他搭公車上班影片，詢問「你們知道阿北是什麼意思嗎？」文章內容看得出柯P想與中國網友博感情。

張斯綱質疑，柯文哲開通微博帳號，意味著有雄心大略、要逐鹿中原的意思嗎？他還說，微博上有網友留言詢問開帳號要給誰看，「難道選票來自中國，要爭取中國網友支持。」

對此，作家朱宥勳在臉書分享柯文哲微博文章截圖，他說，中國人沒有選票，就算認真要選總統，「照理說」也不必把資源投放到中國網友那裡去。但柯文哲會這麼做，就是想要「出口轉內銷」，靠中國的勢來吸引台灣的統派而已。

朱宥勳說，以他的立場來說，倒是不反對柯文哲這麼做，因為柯「越是明確傾中，他能分掉的本土陣營票就越少」。

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