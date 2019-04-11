當媽祖的「香燈腳」 蔡英文：感受最質樸人情味

2019-04-11 17:55

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日前往雲林參加「白沙屯媽祖進香」活動，她在臉書貼文說，在這裡，體會到台灣人對信仰的虔誠，也感受到台灣人最質樸的人情味與溫暖。雖然她只走了短短的四公里，但是很珍惜。

蔡英文說，「白沙屯媽祖進香」是每年台灣的大事。很多外國媒體，在她的推薦之下，也來到現場體驗最具台灣味的盛事。

總統說，今天她跟大家一樣，做媽祖的「香燈腳」，跟著媽祖徒步參香，也跟著所有信徒一起走。沿路上的補給品與志工，大家不用怕肚子餓，隨時有人照顧。

蔡英文說，她看到有阿嬤抱著一整家人的衣服，在地上跪著，等待著媽祖鑾轎經過，祈求媽祖保祐全家人。另看到坐在輪椅上的小妹妹時，走向前跟她說：「小妹妹，不要怕，媽祖會保護妳」。

總統說，太陽再大、汗水再多，很多人腳都貼滿著藥膏，他們也堅持跟著媽祖走到最後。在這裡，體會到台灣人對信仰的虔誠，也感受到台灣人最質樸的人情味與溫暖。

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