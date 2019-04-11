北市空屋多達3.6萬戶 柯P認：包租代管計畫失敗

2019-04-11 17:14

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今日下午赴台北市議會進行施政報告與備詢，北市議員侯漢廷指出，柯文哲提出的公宅政策興建戶數不斷下修，每次被問到公宅跳票，柯就一直推說空屋很多，2017年承諾要釋出空屋，但講到現在空屋還有3萬6千戶，對此柯文哲表示，包租代管計畫失敗，3萬6千戶只有800戶進場，這計畫失敗。

北市議員郭昭巖質詢則指出，萬華區福民平宅破損不堪，她要求比照安康平宅進行改建為公宅，她也找了3任都市發展局長到場會勘、召開多次協調會，市府進行改建，預算高達21億多元，市府規劃109年騰空部份住戶將改建，但現在市府要提早作業。

不過郭昭巖表示，市府舉辦說明會時，住戶都不知道將被安置到青年公宅，經濟弱勢的住戶根本負擔不起公宅的房租，即使社會局有補助還是難以負擔，也引起青年公宅周邊住戶的反彈，批評市府沒做好溝通。

郭昭巖直指，市府未找地方、里長做溝通，沒仔細聆聽在地住戶與居民的訴求，出現標籤化的問題，諷刺柯不要只想選總統，忽略市政，她要求趕緊跟地方做好溝通。

對此，柯文哲表示，平宅住戶能夠住就住，租金有困難的還是要有所安排，一旁的北市社會局長陳雪慧則表示，這部分會趕快去跟里長溝通。

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