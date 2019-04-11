李毅來台違反國安 蘇揆指示移民署與陸委會查明

2019-04-11 16:39

〔記者李欣芳／台北報導〕中國和平統一促進會13日將在台中市舉辦「支持九二共識、宣揚和平、支持統一」遊行，並將舉行「和平統一融合發展論壇」，邀請中國學者李毅擔任論壇主講人，由於李毅極力鼓吹武統台灣，引發高度爭論，行政院長蘇貞昌今天認為李毅來台有違反國安之虞，指示移民署陸委會查明。移民署與陸委會經開會會商後，認定李毅來台已違反我國法律，決定註銷李毅的入台許可，並限期在今天要將李毅驅逐出境。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）今天下午受訪表示，有關李毅來台一事，行政院、陸委會與移民署都有接獲通報，第一時間對此事已有掌握，蘇貞昌院長並請移民署與陸委會查明。

Kolas指出，李毅雖是中國人，卻拿美國綠卡以旅行名義申請來台，違反「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條第1項第1款，「有事實足認為有危害國家安全之虞」，其來台實際從事的行為與原始申請來台目的不符合。

Kolas說，移民署與陸委會經開會討論，決定註銷李毅的入台許可，今天並由移民署專勤隊送交處分書給當事人，並要求李毅今天必須出境，蘇院長也認為李毅來台有違反國安之虞。

至於統促會13日的遊行已獲台中市政府核准舉辦，Kolas說，這是由台中市警局核准路權，屬於中市府的職權。

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