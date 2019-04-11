中國武統派學者來台踩紅線 內政部：未來將管制入境

2019-04-11 16:28

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國學者李毅去年向我國申請一年多次入出境證並持證來台，近期卻被內政部移民署發現違規受邀來台參加演講活動，今被廢止入境許可並限令出境。內政部政務次長陳宗彥稍早表示，李毅過去多次發表武統言論，行為足認有危害國家與社會安定之虞，未來會將他列為不受歡迎人士並管制入境。

陳宗彥指出，李毅是在去年8月以觀光事由向移民署申請一年多次入出證，依規定不得參加遊行等政治性質公眾活動，也不得受邀發表演說，考量李毅過去多次發表武統言論，有事實足認有危害國家安全及社會安定之虞，因此內政部移民署會同陸委會審查後，依「大陸地區人民來台從事觀光活動許可辦法」第16條規定廢止其入境許可，並限令其本日出境。

陳宗彥強調，李毅將被列為不受歡迎人士，未來會管制其入境，也呼籲李毅儘速自行與移民署聯絡。

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