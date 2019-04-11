柯P自認比蔡英文優秀 問要跟賴清德比什麼？

2019-04-11 17:17

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲今天下午於議會施政報告，被國民黨台北市議員秦慧珠酸想選總統，「不要裝傻、裝癡」，接著問，「你有沒有比韓國瑜優秀？」柯P點頭回應，秦追問，「你有沒有比蔡英文優秀？」柯P秒回，「Of course！（當然）。」秦再問，「有沒有比賴清德優秀？」柯文哲才打住說，不要回答這問題，但又管不住嘴巴回問，「比什麼？」

另一方面，2013年5月11日仍是台大醫師、台北市長參選人的柯文哲，參加「908台灣國」發起的「511新國名運動大會」，公開表態支持「台灣共和國」新國名，還當場撕毀中華民國身分證道具，宣誓台獨主張。市議員羅智強重提此事，問柯P，「你為什麼要撕？你看不起中華民國國旗、還是看不起柯文哲3個字？」豈料，柯P回說，「都可以」。

稍後秦慧珠接續追問此事，說柯文哲剛剛表示看不起華民國國旗，是不是？柯P卻回應，每個時代有每個時代不同想法，做為台大醫生柯文哲，跟台北市長柯文哲邏輯不一樣。秦酸說，撕中華民國身分證怎麼選總統？柯P回說又沒說要選，秦批評，「你不要裝傻裝蒜裝癡」。

秦慧珠也不滿柯文哲砍重陽敬老禮金，還指柯若當總統會砍全國敬老金。柯P未回應，認為其他縣市廢不了。秦立刻批評，「所以你現在說你只廢台北市的，台北市有這麼倒楣喔！」秦也不滿柯P對不起老人、任內4年經濟成長動能沒有增加，反觀柯瞧不起的中華民國總經濟成長率是1.927，「為什麼要選你當總統，你應該學學韓國瑜。」

秦慧珠問柯文哲，「你覺得你有比韓國瑜優秀嗎？」柯P點頭回應，秦追問哪裡比韓國瑜優秀？柯回說，「不要緊張」，他不要回答假設性問題。秦直說，「你說你比韓國瑜優秀，可是你網路聲量比他低、聲量比他低，如果你跟他競選你也會輸給他，憑什麼說你比他優秀？你哪裡比他優秀？」柯P卻回說，「Don't worry」（別擔心）」。

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