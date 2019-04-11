柯P大位若無望 議員建議大破大立拚都更

2019-04-11 16:03

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市長柯文哲被視為2020總統大選的參選人名單之一，但北市議員陳炳甫表示，若是（總統）大位不行、沒辦法更上一層樓，就該認真想能為台北留下甚麼。陳也力勸柯大破大立拚都更。

陳炳甫今日在議會質詢柯文哲，指出柯應該心裡也知道現在自己的氣勢沒那麼旺，當初參選總統的可能性有80%，但現在應該只剩下30、40%；陳表示，既然柯沒辦法更上一層樓做更多事情，就該考慮為台北市、國家留下甚麼。

陳說，市府現在應該要推動都更，為台北市民努力，尤其都更能達成3加1贏，對原住戶是獲得優質居住環境，市府擁有嶄新市容和節省救災支出，對於投資者則是有合理利潤和創造就業，至於「加1贏」就是他能獲得選民認同爭取選票。

接續陳質詢的徐弘庭也說，部分市民對都更不了解，會出現「等越久條件越好」的想法，因此市府該提供新的獎勵制度，讓越快決定的市民有更好的條件，不然以現在的條件，都更速度可說是停滯不前。

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