資格審查被拒於門外 李進勇臉書PO文表心聲

2019-04-11 15:26

〔記者林國賢／雲林報導〕立法院內政委員會今原排定審查中委會主委提名人李進勇，國民黨籍委員杯葛不讓李進勇進入議場，李進勇透過臉書發文「給選務機關一個機會，莫因杯葛而阻礙改革」表達心情。

李進勇指出，他今很用心準備資料，希望在委員會詳細回應委員質詢，卻受到國民黨籍委員強力推擠，惡言相向，根本進不了會場；場內國民黨籍委員對我的批評，我也沒有說明的機會。

李進勇強調，立法院的審查機制，讓被提名人有機會當面接受質詢，說明疑慮，就是因此而設。今天立法院部分委員的舉措，使審查會無法進行，恐怕不是國人所樂見。

李進勇說，有部分委員說我接受這個提名就是酬庸，這種說法讓人無法接受，去年九合一選舉綁公投的亂象歷歷在目，諸多修法和選務改革工作亟待推動，明年一月大選時程日日逼近，中選會工作繁瑣，任務艱鉅，責任重大，他感謝蘇貞昌院長的信賴，交待他這個任務，如果認為這是酬庸，那就大錯特錯了。

李進勇表示，他誠摯希望委員能讓他進議場，大家按議事程序走，讓中選會組織盡快完備，明年大選和公投的準備工作能順利進行。

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