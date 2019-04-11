食策會人力不足卻得標500萬標案 柯文哲坦言：有點怪怪的

2019-04-11 16:24

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市長柯文哲今日下午赴台北市議會備詢，北市議員李柏毅指出，當年由頂新集團董事長魏應充成立的台灣食品產業策進會（簡稱食策會），儘管魏應充已卸任董事長，但該會與魏關係深厚，食策會員工僅14人，卻承包須耗費大量人力的500萬北市餐飲升級計畫標案，令人擔心食安。柯文哲聽聞後也直言，「這有點怪怪的」，允諾讓衛生局進行調查再到市長室報告。

李柏毅指出，2013年爆發頂新黑心油的食安風暴，魏應充因輿論壓力辭去GMP協會理事長，但隨即接任食策會董事長一職，目前魏已辭去董事長，而現任食策會董事長為當時GMP協會常務理事，食策會執行長也跟當時GMP協會秘書長同一人，顯見整個食策會與魏應充關係深厚。

李柏毅說，台北市重要食安標案「108年度餐飲升級計畫」，標案金額500萬元，最後由員工僅14人的食策會得標，但該標案過去兩年執行耗費2萬人次的人力，且該標案明定不得轉包，他擔心食策會得標反而讓北市食安沉淪，更懷疑食策會沒有足夠人力執行該標案。

柯文哲先是問，食策會哪個單位，是經濟部還是農委會？李柏毅回說，是民間單位、財團法人，魏應充之前成立的，現在換了董事長，柯一聽碎念說，不可能。

李柏毅質疑，人力、物力不足的食策會，怎麼會標出去？北市府參議、衛生局食藥科長王明理表示，該案當時評選時有接到媒體反映，但當天評選會全程有錄音錄影，公開的，用高規格監辦，政風也有派人參加，當時7位評選委員，4位府外、3位府內委員，最後評選結果食策會得標，但差距確實不大。

李柏毅說，當廠商有疑慮時標案可否流標，流標是否為選項之一？王明理說，是選項之一，但最後是評選會結果。李再問柯文哲當時為何堅持標出去，有無查證過？合理嗎？柯文哲說，這還是要查證，要有實際查證的作業能力；王則表示，衛生局是委員之一，不能主導。

王明理表示，食策會目前全國有16個標案正在進行，會思考現有行政人力是否有執行標案的能力，因為該標案是勞務採購，要花費大量人力、物力，要考慮到人力吃緊的問題。

李柏毅認為，該標案應該讓其流標，食策會包括頂新的魏應充，怎麼讓市民安心、放心。柯文哲也附和的說，「奇怪，這家公司怪怪的，怎麼可以標得到。」

柯文哲強調專業問題還是專業解決，「我們會去查，這有點怪怪的，局長調查清楚再到市長室報告」，一旁的北市衛生局長黃世杰說，調查後會跟市長報告。

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