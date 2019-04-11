林佳龍勘台南溪北兩建設 葉宜津爭取加速推動時程

2019-04-11 14:24

〔記者王涵平／台南報導〕交通部長林佳龍今會勘台南交通建設時，針對地方長期爭取的台37線高鐵橋下側車道、新營鐵路高架化等工程，強調全力配合加速推動。

林佳龍由立委葉宜津等人陪同前往後壁、新營等地實地會勘，並聽取相關單位簡報工程進度，地方民眾也踴躍到場關心，發聲爭取，葉宜津指出，台37線是沿高鐵兩側闢建之道路，高鐵嘉義站往北到雲林的側車道早就通車，但往南卻到鹿草就中止，十幾年來，台南鄉親都期盼能延伸到新營區，方便溪北地區民眾往返高鐵站。

公路總局報告指出，台37線工程需要跨越台82線、八掌溪、中山高、台鐵等層層障礙，困難度很高，總經費高達80.8億元，可行性評估會在下個月完成，整體工程期程約需9年，前5年包括環境影響評估、規劃設計、土地徵收等，後4年進行施工建設。

會勘全國最危險的新營東山路平交道與義士路平交道時，葉宜津說，東山路平交道離新營火車站不到200公尺，台鐵列車頻繁，除上下班時段，平交道兩邊車流嚴重回堵，也影響救護車搶救病患時效。奇美醫院旁的義士路平交道也是類似狀況。

林佳龍表示，台37線側車道是葉宜津立委一手催生，也積極爭取平交道高架、新營後火車站等工程，將會配合地方加速推動。

葉宜津表示，高鐵橋下側車道等工程會儘量壓縮規劃及用地取得時程，這也是繼續參選立委很重要的原因。

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